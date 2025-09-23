Jason Bateman la rivelazione shock | Il cast de La casa nella prateria mi bullizzava

La star di Ozark ha raccontato i suoi esordi da attore bambino sul set di una delle serie più seguite negli anni '70, quando aveva appena 11 anni Quando Jason Bateman aveva solo 11 anni, aveva appena iniziato la sua carriera da attore ne La casa nella prateria, nella parte di James Cooper Ingalls, un bambino adottato nella famiglia Ingalls. È stato proprio in quel periodo che ha vissuto un'esperienza che oggi definirebbe come una forma di "bullismo" da parte di alcuni suoi colleghi più grandi sul set. Durante un'intervista al programma Hot Ones, Bateman ha ricordato di quando non gli dissero che il suo personaggio sarebbe morto, ma le cose si trascinarono comunque oltre le burle innocenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

