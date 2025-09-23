Jashari | Come sto? Bene meglio meglio Buoni segnali sul suo infortunio | VIDEO

Pianetamilan.it | 23 set 2025

Ardon Jashari, presente allo stadio San Siro per assistere a Milan-Lecce di Coppa Italia, ha parlato a Sportitalia del suo infortunio. Ecco quanto detto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Lecce-Milan, Jashari out. Allegri: “Mai chiesto Vlahovic, non faccio il mercato” - L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della complicata trasferta contro il Lecce. calciomercato.it scrive

