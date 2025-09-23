Japan Game Awards 2025 Metaphor | ReFantazio è il GOTY | ecco tutti i vincitori

I Japan Game Awards 2025, tenutisi come anteprima del Tokyo Game Show, hanno celebrato i migliori giochi usciti tra aprile 2024 e maggio 2025. L’evento, organizzato dalla Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA), rappresenta uno dei riconoscimenti più importanti dell’industria videoludica giapponese, premiando innovazione, successo commerciale e contributi culturali. A dominare la serata è stato Metaphor: ReFantazio, che ha conquistato il Grand Award, corrispondente al titolo di Gioco dell’Anno, e un posto tra i vincitori dell’Award for Excellence, confermando il suo enorme impatto creativo e di pubblico. 🔗 Leggi su Game-experience.it

