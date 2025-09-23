Jannik Sinner sorprende a Pechino | fa sparire una palla nella tasca dei pantaloncini
Non solo talento e tecnica impeccabile, Jannik Sinner ha mostrato anche il lato più giocoso del suo carattere. Durante un allenamento a Pechino, il giovane campione ha sorpreso tutti facendo “sparire” una palla nella tasca dei suoi pantaloncini, tra lo stupore e le risate dei presenti. Il gesto, ripreso in un video diventato rapidamente virale, ha rivelato un lato umano e spontaneo dell’atleta, capace di conquistare il pubblico non solo con i colpi in campo, ma anche con la sua simpatia. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"
Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
Jannik Sinner sfiderà Marin Cilic nel primo turno a Pechino! - X Vai su X
La grinta di Jannik Sinner non si porta solo in campo… ma anche a scuola! ? Con la linea Pigna firmata dal campione azzurro, ogni giornata tra i banchi diventa un match da vincere. Parti col servizio vincente e porta lo stile di Jannik in classe. Scoprila o - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner sorprende a Pechino: fa sparire una palla nella tasca dei pantaloncini; Sinner sorprende Pechino, pallina in tasca e applausi del pubblico; Sinner, parte la rincorsa ad Alcaraz: da Pechino a Torino i punti da difendere e conquistare.
Sinner cede alla tentazione e si concede un numero da circo: show a Pechino, risate in allenamento - Jannik Sinner ha dato spettacolo a Pechino durante un allenamento, con un sorprendente trick. Secondo msn.com
Jannik Sinner conquista Pechino: la magia che fa impazzire i fan (VIDEO) - Jannik Sinner è pronto a lasciare il segno in Cina: il campione italiano ha ultimato i suoi preparativi per il China Open di Pechino, dove sarà testa di ... Da thesocialpost.it