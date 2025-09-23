Non solo talento e tecnica impeccabile, Jannik Sinner ha mostrato anche il lato più giocoso del suo carattere. Durante un allenamento a Pechino, il giovane campione ha sorpreso tutti facendo “sparire” una palla nella tasca dei suoi pantaloncini, tra lo stupore e le risate dei presenti. Il gesto, ripreso in un video diventato rapidamente virale, ha rivelato un lato umano e spontaneo dell’atleta, capace di conquistare il pubblico non solo con i colpi in campo, ma anche con la sua simpatia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Jannik Sinner sorprende a Pechino: fa sparire una palla nella tasca dei pantaloncini