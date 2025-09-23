Jannik Sinner sarà davvero a Vienna? Il calendario compresso suggerisce delle possibili rinunce

Jannik Sinner, dopo un breve periodo di riposo post-US Open, si appresta ad affrontare un vero tour de force nei prossimi due mesi con il grande obiettivo di rivincere le ATP Finals di Torino e mettere le basi per un possibile futuro nuovo sorpasso (molto complicato entro la fine del 2025 alla luce delle varie scadenze) ai danni di Carlos Alcaraz in vetta al ranking mondiale. Il fuoriclasse italiano si prepara ad un autunno infuocato e pieno di impegni, in cui potrebbe però decidere di fare un passo indietro non disputando tutti i tornei a cui è iscritto. In ordine cronologico, l'altoatesino è atteso all'ATP 500 di Pechino (25 settembre-1° ottobre), al Masters 1000 di Shanghai (1-12 ottobre), al Six Kings Slam di Riad (15-18 ottobre), all'ATP 500 di Vienna (20-26 ottobre) e al Masters 1000 di Parigi (27 ottobre-2 novembre) prima delle Finals di Torino (9-16 novembre).

