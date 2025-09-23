Jannik Sinner perché non partecipa alla Laver Cup | un' accusa sconcertante

Perché Jannik Sinner non parteciperà alla Laver Cup? O meglio, perché ha rifiutato l'invito degli organizzatori? Il torneo inventato da Roger Federer nel 2017, che vede il team Europa scontrarsi contro il team mondo, non assegna punti nel raking Atp. Ma si tratta comunque di una competizione prestigiosa, dato che partecipano i migliori giocatori del pianeta. Poi, il montepremi è piuttosto esiguo: "solo" 1.500.000 dollari. A differenza di altre competizioni (come lo US Open 2025), l'importo non è mutato rispetto alle edizioni recenti (2023 e 2024). Tuttavia, si tratta di una cifra piuttosto bassa, se confrontata per esempio con uno slam. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, perché non partecipa alla Laver Cup: un'accusa sconcertante

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open

Così Matteo Berrettini e Jannik Sinner su Instagram per la vittoria dell'Italia in BJK Cup - X Vai su X

La grinta di Jannik Sinner non si porta solo in campo… ma anche a scuola! ? Con la linea Pigna firmata dal campione azzurro, ogni giornata tra i banchi diventa un match da vincere. Parti col servizio vincente e porta lo stile di Jannik in classe. Scoprila o - facebook.com Vai su Facebook

Alcaraz perché ha battuto Sinner? I quattro punti chiave dalla lucida follia ai punti deboli di Jannik; Classifica Atp come funziona e perché Sinner non è più il tennista numero 1 al mondo; Vagnozzi l’allenatore di Sinner | Ecco perché lascio il Maggioni.

Jannik Sinner inaugura la sua fondazione a Milano - Alla cerimonia di lancio della Jannik Sinner Foundation hanno partecipato ... Come scrive sport.tiscali.it

Sinner-Musetti, il derby senza precedenti ai quarti degli Us Open. Jannik: «Lorenzo è uno dei migliori, sono pronto alla sfida» - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno in una prima per il tennis azzurro. Segnala leggo.it