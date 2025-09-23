Jane Austen la regina della commedia romantica che ha stravolto la mia vita | incontro con Laura Piani

Ispirata alla prima grande autrice di commedie romantiche la francese Laura Piani ha diretto un film che appartiene nobilmente a un genere purtroppo a rischio estinzione. In sala è uscito Janes Austen ha stravolto la mia vita, abbiamo incontrato la regista.

Nuova adattamento di jane austen: cast con un ruolo chiave accanto a daisy edgar-jones

Ragione e sentimento: completato il cast del nuovo adattamento da Jane Austen

Ragione e sentimento: il cast del adattamento di jane austen

Degustazione del tè, danze e libri: ieri, domenica 21 settembre, il parco sul retro di Villa Lodi Fé ha ospitato la "Austen Fair", l'evento dedicato a Jane Austen che ha richiamato tanti appassionati della scrittrice britannica e anche molti curiosi. Una giornata imm

«Il segreto di Miss Austen», il nuovo libro di Giovanna Zucca, ha appena fatto il suo ingresso in società. In questo romanzo, tra segreti mai rivelati, rimpianti e amori mai vissuti, Jane Austen assiste allo scorrere delle esistenze altrui, consapevole che la sua uni

Jane Austen, la regina della commedia romantica che ha stravolto la mia vita: incontro con Laura Piani - È lei la regina della commedia romantica, perché dietro le storie d'amore, che a prima vista possono sembrare ...

Jane Austen ha stravolto la mia vita, di Laura Piani - Il film racconta una storia originale e divertente che riesce a coinvolgere sinceramente lo spettatore grazie a una scrittura solida.