James Van Der Beek sta davvero molto male in video molto provato e dimagrito durante la reunion di Dawson’s Creek
James Van Der Beek è tornato a farsi vedere in pubblico, anche se solo attraverso un video registrato, durante la reunion benefica di “Dawson’s Creek” andata in scena ieri sera, 22 settembre, a New York. L’attore, 48 anni, sta affrontando la lotta contro un cancro al colon ed è apparso visibilmente dimagrito e provato. Nella clip proiettata sul palco del Richard Rogers Theatre, l’ex volto di Dawson ha ringraziato i sostenitori per aver partecipato alla serata e ha espresso il suo dispiacere per non essere riuscito a esserci di persona: “Aspettavo questa notte da mesi e mesi, da quando il mio angelo Michelle Williams mi ha detto che la stava organizzando. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: james - beek
James Van Der Beek: «Ho imparato molto durante il mio percorso contro il cancro, ma non lo augurerei a nessuno»
James Van Der Beek: “Ho imparato molto durante il mio percorso contro il cancro, ma non lo augurerei a nessuno”
James Van Der Beek parla del cancro: "Un processo che mi accompagnerà per tutta la vita"
James Van Der Beek alla reunion di Dawson’s Creek, ma solo in video: un anno fa la diagnosi di cancro al colon - X Vai su X
la Repubblica. . Colpo di scena per l’attesa reunion del cast di “Dawson’s Creek” al Richard Rodgers Theatre di New York Citye. Assente James Van Der Beek, che ha interpretato l’iconico personaggio di Dawson Leery. L'attore nel 2023 aveva reso pubblica l - facebook.com Vai su Facebook
James Van Der Beek assente alla reunion di Dawson's Creek: "Ko per due virus" - L'attore James Van Der Beek non era presente alla reunion di Dawson's Creek perché stava male: due virus si sono aggiunti al cancro al colon- Si legge su gazzetta.it
James Van Der Beek nel bel mezzo della lotta al cancro torna a farsi vedere in pubblico per la reunion di 'Dawson’s Creek', fan preoccupati - retto al terzo stadio nel novembre 2024, raccontando apertamente la sua esperienza. Lo riporta gossip.it