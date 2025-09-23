James Van Der Beek sta davvero molto male in video molto provato e dimagrito durante la reunion di  Dawson’s Creek 

23 set 2025

James Van Der Beek  è tornato a farsi vedere in  pubblico, anche se solo attraverso un  video registrato, durante la reunion benefica di  “Dawson’s Creek”  andata in scena ieri sera, 22 settembre, a New York. L’attore, 48 anni, sta affrontando la lotta contro un  cancro al colon  ed è apparso visibilmente dimagrito e provato. Nella clip proiettata sul palco del Richard Rogers Theatre, l’ex volto di Dawson ha ringraziato i sostenitori per aver partecipato alla serata e ha espresso il suo dispiacere per non essere riuscito a esserci di persona:  “Aspettavo questa notte da mesi e mesi, da quando il mio angelo  Michelle Williams  mi ha detto che la stava organizzando. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

