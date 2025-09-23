James Van Der Beek sorprende tutti al reunion di Dawson’s Creek

James Van Der Beek ha sorpreso ed emozionato tutti. Soprattutto amici, colleghi e naturalmente tutto il pubblico del Richard Rogers Theatre di New York con un’apparizione a sorpresa nel corso della reunion di Dawson’s Creek. L’attore, 48 anni, non ha potuto partecipare di persona a causa di due virus intestinali che lo hanno debilitato in un momento già delicato, segnato dalla sua battaglia contro un cancro al colon retto al terzo stadio. Infatti nelle ore che hanno preceduto l’evento aveva annunciato che non avrebbe preso parte alla serata, ma alla fine ha comunque deciso di esserci almeno in modo virtuale, registrando un video-messaggio toccante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - James Van Der Beek sorprende tutti al reunion di Dawson’s Creek

In questa notizia si parla di: james - beek

James Van Der Beek: «Ho imparato molto durante il mio percorso contro il cancro, ma non lo augurerei a nessuno»

James Van Der Beek: “Ho imparato molto durante il mio percorso contro il cancro, ma non lo augurerei a nessuno”

James Van Der Beek parla del cancro: "Un processo che mi accompagnerà per tutta la vita"

James Van Der Beek sta male e non va alla reunion di “Dawson’s Creek” da lui organizzata: “Grazie per essere venuti quando ne avevo più bisogno”. GUARDA il video: https://spyit.it/james-van-der-beek-sta-male-e-non-va-alla-reunion-di-dawsons-creek-da-l - X Vai su X

“Non posso credere di non essere lì” James Van Der Beek si è dovuto assentare alla reunion di Dawson’s Creek a causa della malattia. La tenera sorpresa in un video - facebook.com Vai su Facebook

James Van Der Beek non va alla reunion di ?Dawson’s Creek (attesa da 20 anni): «Motivi di salute». Al suo posto manda Lin-Manuel Miranda; Dawson's Creek: James Van Der Beek non parteciperà alla reunion, ecco chi lo sostituirà; James Van Der Beek sorprende tutti al reunion di Dawson’s Creek.

James Van Der Beek sorprende tutti al reunion di Dawson’s Creek - L’attore sta lottando contro un cancro al colon retto al terzo stadio ma ha registrato un video messaggi per fan e colleghi ... Si legge su quotidiano.net

James Van Der Beek assente alla reunion di Dawson's Creek: "Ko per due virus" - L'attore James Van Der Beek non era presente alla reunion di Dawson's Creek perché stava male: due virus si sono aggiunti al cancro al colon- Secondo gazzetta.it