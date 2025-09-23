James Van Der Beek assente alla reunion di Dawson's Creek la sorpresa in un video | Avrei voluto vedervi di persona
James Van Der Beek si è dovuto assentare alla reunion di Dawson's Creek a causa della malattia, ma ha sorpreso tutti durante l'evento comparendo in un video proiettato sul palco. L'attore, a cui è stato diagnosticato un cancro lo scorso novembre, ha dichiarato: "Non posso credere di non essere lì, aspettavo da mesi questa serata". 🔗 Leggi su Fanpage.it
