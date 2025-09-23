James Van Der Beek assente alla reunion di Dawson' s Creek | Ko per due virus

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attore ha un cancro al colon-retto in stadio 3: l'evento era stato organizzato proprio per raccogliere fondi per la lotta ai tumori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

james van der beek assente alla reunion di dawson s creek ko per due virus

© Gazzetta.it - James Van Der Beek assente alla reunion di Dawson's Creek: "Ko per due virus"

In questa notizia si parla di: james - beek

James Van Der Beek: «Ho imparato molto durante il mio percorso contro il cancro, ma non lo augurerei a nessuno»

James Van Der Beek: “Ho imparato molto durante il mio percorso contro il cancro, ma non lo augurerei a nessuno”

James Van Der Beek parla del cancro: "Un processo che mi accompagnerà per tutta la vita"

James Van Der Beek non va alla reunion di ?Dawson’s Creek (attesa da 20 anni): «Motivi di salute». Al suo posto manda Lin-Manuel Miranda; Dawson's Creek: James Van Der Beek non parteciperà alla reunion, ecco chi lo sostituirà; James Van Der Beek assente alla reunion di Dawson's Creek, la sorpresa in un video: Avrei voluto vedervi di persona.

james van der beekJames Van Der Beek assente alla reunion di Dawson’s Creek, la sorpresa in un video: “Avrei voluto vedervi di persona” - James Van Der Beek si è dovuto assentare alla reunion di Dawson's Creek a causa della malattia, ma ha sorpreso tutti durante l'evento comparendo in un ... Come scrive fanpage.it

james van der beek«Dawson's Creek», James Van Der Beek salta la reunion per problemi di salute: «Aspettavo questo momento da mesi» - Il cast della popolare serie tv andato in onda dal 1998 al 2003 si è ritrovato a teatro per raccogliere fondi contro il cancro. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: James Van Der Beek