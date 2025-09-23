james morrison torna con fight another day il 3 ottobre

Dopo sei anni, James Morrison pubblica “Fight Another Day”: un album intenso, autentico e pieno di speranza. Con due album al #1 della UK Album Chart, singoli di successo e un BRIT Award, James Morrison è pronto a tornare con ‘Fight Another Day’, una raccolta di inediti personali ed autentici in arrivo il 3 ottobre su etichetta Cooking Vinyl, a sei anni dall’ultima pubblicazione. ‘Fight Another Day’ è un album che presenta tutte le emozioni e le difficoltà che James Morrison ha vissuto e poi catturato nella scrittura: i turbamenti, il cuore, l’onestà e l’anima. E’ un album nato da momenti difficili e sensazioni intense ma che, in definitive, si appoggia alla luce, alla gioia e alla speranza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

