James Gunn rivela aggiornamenti entusiasti su The Brave and the Bold
aggiornamenti su The Brave and the Bold: il nuovo film di DC Studios. Le recenti dichiarazioni di James Gunn, co-CEO di DC Studios, offrono un quadro promettente sullo sviluppo del prossimo lungometraggio dedicato a Batman. Con un focus sulla narrazione e sui personaggi, senza preoccupazioni per dettagli estetici come i costumi, si evidenzia l’importanza della storia nel progetto. Questo articolo riassume le ultime novità riguardanti The Brave and the Bold, inclusi gli aspetti creativi e il coinvolgimento dei professionisti del settore. le parole di james gunn sul film dedicato a batman. l’approccio narrativo e la priorità sulla storia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
James Gunn afferma che hanno una "storia davvero, davvero bella" per The Brave and the Bold. Dice di amare gli aspetti investigativi, brutali e soprannaturali di Batman e del mondo che lo circonda.
