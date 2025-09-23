Jaguar Land Rover la produzione resta ferma fino a ottobre dopo l' attacco informatico
Continua il blocco totale del gruppo Jaguar Land-Rover, la ripartenza dovrebbe avvenire dopo il primo di ottobre, salvo ulteriori verifiche. 🔗 Leggi su Dday.it
Jaguar Land Rover, si è dimesso il Ceo Adrian Mardell
Jaguar Land Rover, P.B. Balaji è il nuovo Ceo del gruppo
Cosa sappiamo del cyberattacco che ha bloccato la produzione di Jaguar e Land Rover
