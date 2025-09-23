Jacobs la mamma | Marcell ha sofferto come tutti quelli non visti dal padre Pensava di essere adottato i fratelli sono bianchi

Il Messaggero ha intervistato oggi Viviana Masini, la mamma di Marcell Jacobs, il velocista italiano campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020. In questi Mondiali di Tokyo ha decisamente deluso i tifosi, ma non la sua mamma. Cosa gli ha detto dopo l’ultima gara a Tokyo? «Che sono orgogliosa di lui, dell’uomo che è, dell’atleta che ha messo tutto quello che aveva. Abbiamo un bellissimo rapporto Marcell e io: ci sentiamo sempre, non siamo mai distanti, e ci sentiamo per parlare, non per dire soltanto “che tempo fa?”». E’ stata subito atletica per Marcell? «Gli sport li ha fatti tutti; gattonava soltanto e chiedeva la bici; a nove mesi l’ho portato al nuoto; sa, aveva un sacco di energia, bisognava che arrivasse stanco la sera e così si addormentava. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Jacobs, la mamma: «Marcell ha sofferto come tutti quelli non visti dal padre. Pensava di essere adottato, i fratelli sono bianchi»

jacobs - mamma

