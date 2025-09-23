Jacobelli difende la Juventus | Non esistono squadre perfette Tudor? C’è già una grande differenza rispetto a Thiago Motta

Jacobelli difende la Juventus: il calo è fisiologico dopo 3 partite in 7 giorni, il vero nodo da sciogliere resta il centrocampista olandese. Nessun processo, nessun dramma. Dopo il pareggio della  Juventus  in casa dell’ Hellas Verona, il noto giornalista  Xavier Jacobelli, intervenuto a  Rai Sport, ha invitato alla calma, offrendo un’analisi lucida e contestualizzata del momento vissuto dalla squadra di  Igor Tudor. Per l’opinionista, il passo falso del  Bentegodi  è fisiologico, mentre il vero problema da risolvere resta il recupero di un giocatore chiave. Jacobelli Juve: tra stanchezza, meriti avversari e il caso Koopmeiners. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

