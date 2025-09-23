Jacobelli difende la Juventus: il calo è fisiologico dopo 3 partite in 7 giorni, il vero nodo da sciogliere resta il centrocampista olandese. Nessun processo, nessun dramma. Dopo il pareggio della Juventus in casa dell’ Hellas Verona, il noto giornalista Xavier Jacobelli, intervenuto a Rai Sport, ha invitato alla calma, offrendo un’analisi lucida e contestualizzata del momento vissuto dalla squadra di Igor Tudor. Per l’opinionista, il passo falso del Bentegodi è fisiologico, mentre il vero problema da risolvere resta il recupero di un giocatore chiave. Jacobelli Juve: tra stanchezza, meriti avversari e il caso Koopmeiners. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Jacobelli difende la Juventus: «Non esistono squadre perfette. Tudor? C’è già una grande differenza rispetto a Thiago Motta»