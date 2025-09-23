J-POP Manga annuncia Death Stranding 2 On the Beach – Il romanzo e la nuova edizione di Il gene del talento e i miei adorabili meme di Hideo Kojima
Dopo la prima mini-serie di romanzi di , J-POP Manga è felice di annunciare che porterà in Italia a novembre anche l’adattamento di Death Stranding 2- On the Beach, il nuovo capitolo della saga videoludica di Hideo Kojima da pochissimo approdato su tutte le principali console. Il romanzo è firmato dallo stesso Hitori Nojima che ha già adattato in prosa Death Stranding e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. In un futuro prossimo l’intero pianeta è sconvolto da una serie di fenomeni soprannaturali noti come “Death Stranding”. I sopravvissuti vivono dispersi in piccole comunità e spetta al leggendario corriere Sam Porter Bridges, benedetto per ragioni ignote dal potere di tornare dal mondo dei morti, rimettere in contatto tra loro le varie colonie sparse per il continente, viaggiando attraverso una Terra allo sbando e infestata da minacce ultraterrene. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
