Italvolley di nuovo contro il Belgio Rivincita? De Giorgi guarda avanti

Nello sport non c’è cosa migliore che scendere in campo pochi giorni dopo contro chi ti ha sconfitto per prendersi la rivincita. E’ esattamente la situazione che vive l’Italia di Fefè De Giorgi ai Mondiali di pallavolo nelle Filippine. Un solo ko per gli azzurri, al tie-break contro il Belgio, che domani (alle 9,30 ora italiane) avremo di nuovo di fronte, ma stavolta vincere è indispensabile per guadagnare un posto tra le prime quattro. Un altro dentro o fuori dopo il pre-spareggio con l’Ucraina cui ci aveva costretto la sconfitta coi belgi. Un match che i nostri ragazzi hanno visto e rivisto: adesso sanno quali sono i pericoli maggiori. 🔗 Leggi su Panorama.it

