Italvolley di nuovo contro il Belgio Rivincita? De Giorgi guarda avanti
Nello sport non c’è cosa migliore che scendere in campo pochi giorni dopo contro chi ti ha sconfitto per prendersi la rivincita. E’ esattamente la situazione che vive l’Italia di Fefè De Giorgi ai Mondiali di pallavolo nelle Filippine. Un solo ko per gli azzurri, al tie-break contro il Belgio, che domani (alle 9,30 ora italiane) avremo di nuovo di fronte, ma stavolta vincere è indispensabile per guadagnare un posto tra le prime quattro. Un altro dentro o fuori dopo il pre-spareggio con l’Ucraina cui ci aveva costretto la sconfitta coi belgi. Un match che i nostri ragazzi hanno visto e rivisto: adesso sanno quali sono i pericoli maggiori. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: italvolley - nuovo
L'Italvolley travolge la Polonia, azzurre di nuovo in finale di Vnl
Dal ritiro dell'Italvolley di Velasco alla Premier League: il nuovo numero di Sportweek
#italvolley sotto di nuovo - X Vai su X
Gigantesche L’Italvolley femminile è di nuovo campione del mondo dopo 23 anni. Forza Azzurre, viva l’Italia! - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali volley: è sfida Italia-Belgio per un posto in semifinale - De Giorgi: Con il Belgio non pensare a rivincita; Italvolley di nuovo contro il Belgio Rivincita? De Giorgi guarda avanti; Pallavolo maschile · Italia - Belgio: programma, precedenti e dove vedere il match dei quarti ai Mondiali 2025.
Italvolley di nuovo contro il Belgio Rivincita? De Giorgi guarda avanti - Domani (alle 9,30 ora italiana)gli azzurri si giocano l'accesso alle semifinali nei Mondiali nelle Filippine. Come scrive panorama.it
Italia-Belgio, ai quarti di finale del Mondiale di volley ancora contro, quando si gioca e dove vederlo in tv e streaming - Dove vedere in tv e streaming l'Italia dopo l'Argentina, stavolta di nuovo contro il Belgio ai quarti per proseguire il suo cammino ai Mondiali 2025 di pallavolo ... Riporta sport.virgilio.it