Italianità in onda in tutto il mondo | speciale radiofonico da Adelaide a New York e Lussemburgo

Mercoledì 24 settembre 2025, Radio Italia Uno Adelaide propone uno speciale radiofonico internazionale che collegherà contemporaneamente tre continenti. Alle 7 del mattino, ora italiana e lussemburghese (le 01:00 a New York e nel pomeriggio in Australia), Cosimo e Angela Cutri metteranno in diretta FM in South Australia e in streaming mondiale tre conduttori italiani d’eccezione: Giorgio Marzinotto di RGL Lussemburgo, alla guida di Musica di un Tempo; Attilio Carbone di WGBB New York, con Melodie Italiane; Domenico Nardo di Radio Onda Verde Vibo Valentia, con Politicamente Scorretto. Lo speciale, della durata di 30 minuti, sarà un’occasione unica per scambiare opinioni e racconti all’insegna dell’italianità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

