Italiana Petroli IP passa alla multinazionale azera Socar

Roma, 23 set. (askanews) – Italiana Petroli, storica azienda di carburanti con 1.600 dipendenti e oltre 4.500 stazioni di servizio passa al gruppo dell’Azerbaijan Socar. Con un comunicato, la multinazionale azera riferisce di aver firmato un accordo per l’acquisizione del 99,82% delle quote di IP da Api Holding. L’accordo fa seguito ad una procedura competitiva di M&A che aveva visto Socar impegnata sin dall’ultimo trimestre del 2024. L’operazione, si legge, è sospensivamente condizionata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari (in materia di antitrust, sovvenzioni estere e golden power). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
