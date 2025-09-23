Italia – Tragedia in montagna perde l’equilibrio e precipita nel vuoto | Con lui c’era la figlia
Tragedia in montagna. Il sole di metà pomeriggio scaldava ancora le rocce scure e il vento, leggero, accarezzava i volti di padre e figlia. Erano a 2.500 metri, immersi nel silenzio, interrotto solo dal rumore dei loro passi e dal fischio di una marmotta. Lui, 70 anni, camminava con passo sicuro, abituato a quelle altezze, ma a un tratto qualcosa è andato storto. Un attimo, un passo incerto, e il mondo sotto i suoi piedi è scomparso. Il suo corpo, sbilanciato, è precipitato nel vuoto per sessanta metri, mentre il grido della figlia si disperdeva tra le cime. La tragedia nel Catinaccio. Un tragico incidente ha scosso le tranquille montagne del Trentino, dove la passione per l’escursionismo si è trasformata in un dramma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
