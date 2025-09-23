Italia sott’acqua | salvate madre e figlia scuola evacuata a Ischia

Sbircialanotizia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ore di tensione attraversano la Penisola: dalla pianura lombarda alle coste campane, pioggia torrenziale e raffiche di vento hanno trasformato le strade in corsi d’acqua improvvisati, mettendo a dura prova soccorritori, istituzioni e cittadini, mentre il ciclone autunnale avanza e gli interventi di emergenza si susseguono senza sosta. Un unico fronte di pioggia dal Tirreno . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

italia sott8217acqua salvate madre e figlia scuola evacuata a ischia

© Sbircialanotizia.it - Italia sott’acqua: salvate madre e figlia, scuola evacuata a Ischia

In questa notizia si parla di: italia - sott

Emergenza maltempo in Italia, città sott’acqua: evacuati quartieri, la situazione

Emergenza maltempo in Italia, città sott’acqua: evacuati quartieri, tutto blindato

Italia Viva: “Arezzo di nuovo sott’acqua, servono scelte politiche coraggiose, non rattoppi”

Cerca Video su questo argomento: Italia Sott8217acqua Salvate Madre