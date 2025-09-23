Italia ostaggio degli spaccaPAL | occupazioni guerriglia urbana e scontri
Cortei, blocchi, tensioni e scontri con le forze dell'ordine. In occasione dello sciopero indetto in solidarietà con la popolazione di Gaza, ieri l'Italia è stata attraversata da mobilitazioni che hanno interessato circa 80 piazze. Porti bloccati, autostrade interrotte, stazioni ferroviarie assaltate e università occupate, hanno disegnato la mappa di una giornata dove le frange violente dei cortei ProPal hanno colpito in diverse città. Come ha ribadito anche il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: «Credo che sia la solita riproposizione che temevo - ha spiegato il Ministro - le solite frange all'interno di queste manifestazioni che strumentalizzano tutto pur di compiere azioni violente nei confronti della Polizia». 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: italia - ostaggio
L’Italia divisa dal meteo. Primi nubifragi al nord, il sud ostaggio dell’afa
Elie, ebraico aggredito in Italia: “Clima d’odio e manipolazione mediatica. Degli ostaggio non importa più a nessuno”
Senza riformisti credibili Francia e Italia restano ostaggio dei bipopulisti
Milano e l’Italia ostaggio della violenza: stazione devastata, poliziotti in ospedale e cittadini bloccati. Solidarietà alle Forze dell’Ordine. Ora servono condanne nette, non il solito silenzio complice della sinistra. - X Vai su X
? Il dramma del popolo palestinese, ostaggio di Hamas, non può essere fermato con gli #scioperi di piazza. La mia dichiarazione https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/capone-ugl-scioperi-gaza-inutili-popolo-palestinese-e-ostaggio-hamas/AHb5 - facebook.com Vai su Facebook
Leoncavallo, tutte le occupazioni abusive nel mirino del Viminale: c'è anche CasaPound. Dove si trovano - Dopo lo sgombero del Leoncavallo a Milano resta ancora ampia la galassia delle occupazioni abusive di immobili, sia privati che pubblici, di area anarco- Come scrive leggo.it
Ipes, azzerate le occupazioni abusive e morosità al 3 per cento - "L'Ipes ha azzerato il fenomeno delle occupazioni abusive e mantiene su una percentuale del 0,1% la gestione delle procedure di sfratto concluse fino ad ora, nel 2025, nel capoluogo altoatesino". Scrive ansa.it