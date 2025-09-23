Italia ostaggio degli spaccaPAL | occupazioni guerriglia urbana e scontri

Iltempo.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cortei, blocchi, tensioni e scontri con le forze dell'ordine. In occasione dello sciopero indetto in solidarietà con la popolazione di Gaza, ieri l'Italia è stata attraversata da mobilitazioni che hanno interessato circa 80 piazze. Porti bloccati, autostrade interrotte, stazioni ferroviarie assaltate e università occupate, hanno disegnato la mappa di una giornata dove le frange violente dei cortei ProPal hanno colpito in diverse città. Come ha ribadito anche il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: «Credo che sia la solita riproposizione che temevo - ha spiegato il Ministro - le solite frange all'interno di queste manifestazioni che strumentalizzano tutto pur di compiere azioni violente nei confronti della Polizia». 🔗 Leggi su Iltempo.it

italia ostaggio degli spaccapal occupazioni guerriglia urbana e scontri

© Iltempo.it - Italia ostaggio degli spaccaPAL: occupazioni, guerriglia urbana e scontri

In questa notizia si parla di: italia - ostaggio

L’Italia divisa dal meteo. Primi nubifragi al nord, il sud ostaggio dell’afa

Elie, ebraico aggredito in Italia: “Clima d’odio e manipolazione mediatica. Degli ostaggio non importa più a nessuno”

Senza riformisti credibili Francia e Italia restano ostaggio dei bipopulisti

Leoncavallo, tutte le occupazioni abusive nel mirino del Viminale: c'è anche CasaPound. Dove si trovano - Dopo lo sgombero del Leoncavallo a Milano resta ancora ampia la galassia delle occupazioni abusive di immobili, sia privati che pubblici, di area anarco- Come scrive leggo.it

Ipes, azzerate le occupazioni abusive e morosità al 3 per cento - "L'Ipes ha azzerato il fenomeno delle occupazioni abusive e mantiene su una percentuale del 0,1% la gestione delle procedure di sfratto concluse fino ad ora, nel 2025, nel capoluogo altoatesino". Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Ostaggio Spaccapal Occupazioni