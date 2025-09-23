Italia ostaggio degli spaccaPAL | occupazioni guerriglia urbana e scontri

Cortei, blocchi, tensioni e scontri con le forze dell'ordine. In occasione dello sciopero indetto in solidarietà con la popolazione di Gaza, ieri l'Italia è stata attraversata da mobilitazioni che hanno interessato circa 80 piazze. Porti bloccati, autostrade interrotte, stazioni ferroviarie assaltate e università occupate, hanno disegnato la mappa di una giornata dove le frange violente dei cortei ProPal hanno colpito in diverse città. Come ha ribadito anche il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: «Credo che sia la solita riproposizione che temevo - ha spiegato il Ministro - le solite frange all'interno di queste manifestazioni che strumentalizzano tutto pur di compiere azioni violente nei confronti della Polizia». 🔗 Leggi su Iltempo.it

