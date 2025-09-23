Italia meteo in peggioramento | piogge vento e temperature in calo
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’autunno entra nel vivo con una fase instabile che investirà gran parte della Penisola. Nei prossimi giorni l’Italia sarà attraversata da piogge e temporali, accompagnati da venti sostenuti e da un calo delle temperature, più marcato al Centro-Sud. Previsioni giorno per giorno. Venerdì 27 settembre Una perturbazione atlantica raggiunge il Nord, con piogge diffuse e temporali tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Possibili fenomeni intensi anche sul Nordest. Centro variabile con schiarite alternate a rovesci sparsi, più probabili lungo l’Adriatico. Al Sud nubi in aumento e prime piogge su Sicilia e Calabria tirrenica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: italia - meteo
