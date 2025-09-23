Italia in lutto è morta Claudia Cardinale

Una delle ultime grandi icone del cinema italiano e internazionale, Claudia Cardinale, ci ha lasciato all’età di 87 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della cultura e dello spettacolo. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, un periodo d’oro del cinema in cui il suo fascino, il suo talento e la sua straordinaria personalità l’hanno resa un vero e proprio simbolo. Il suo contributo artistico ha arricchito la storia del cinema, portandola a collaborare con i più grandi registi, sia italiani che stranieri. L'articolo proviene da TvZap. 🔗 Leggi su Tvzap.it

