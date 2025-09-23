Italia in lutto è morta Claudia Cardinale
Una delle ultime grandi icone del cinema italiano e internazionale, Claudia Cardinale, ci ha lasciato all’età di 87 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della cultura e dello spettacolo. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, un periodo d’oro del cinema in cui il suo fascino, il suo talento e la sua straordinaria personalità l’hanno resa un vero e proprio simbolo. Il suo contributo artistico ha arricchito la storia del cinema, portandola a collaborare con i più grandi registi, sia italiani che stranieri. L'articolo proviene da TvZap. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: italia - lutto
Lutto in tv, addio al protagonista di una delle soap più amate in Italia
Avellino, lutto in Forza Italia per la scomparsa della madre di Angelo Antonio D’Agostino
Lutto enorme per l’Italia: è morto così, e ora si piange
Oggi siamo stati a Napoli, in Piazza come in tutta Italia, e con il lutto al braccio nei luoghi di lavoro, per Gaza, BASTA! Deve finire questo orrendo genocidio - facebook.com Vai su Facebook
Giro d’Italia, modifiche della viabilità nel Comune di Valdilana; Perugia: lutto nel mondo forense, è morto Giovanni Dean; Morto all’improvviso l’Italia è in lutto | amato dai più grandi.
Lutto in Rai: è morta Federica Marchetti, regista del Centro di Produzione di Napoli - Federica Marchetti, regista del Centro di Produzione Rai di Napoli, ci ha lasciati a 62 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia. Secondo iodonna.it
Lutto in Rai, è morta la regista Federica Marchetti - A soli 62 anni è morta Federica Marchetti, regista presso il Centro di Produzione RAI di Napoli. Lo riporta ilgiornale.it