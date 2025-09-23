Italia in gara agli Oscar con Familia

17.36 "Familia", di Francesco Costabile, è il film che l'Italia candida alla selezione per l'Oscar come miglior film internazionale. Ha avuto la meglio su altri 23 titoli, nella riunione del comitato di selezione che si è svolta all'Anica. L'annuncio delle shortlist da parte dell'Academy è previsto per il 16 dicembre 2025. Le nomination verranno annunciate il 22 gennaio 2026. E la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 15 marzo 2026. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

"Familia" è il film scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar - Il film "Familia" è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar, quali sono le prossime tappe, i paesi che hanno già scelto i propri rappresentanti ... Scrive gazzetta.it

“Familia” di Francesco Costabile rappresenterà l’Italia agli Oscar: «Racconta una tema universale, la violenza di genere. È una scelta coraggiosa» - Sarà "Familia" di Francesco Costabile a rappresentare l’Italia agli Oscar 2026 nella categoria dedicata al Miglior film internazionale. Come scrive leggo.it