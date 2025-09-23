Italia a corto di lavoratori serve un piano urgente per sostenere il welfare
Il rapido invecchiamento demografico italiano impone risposte immediate per salvaguardare mercato del lavoro e tenuta del welfare; servono scelte coerenti e coordinate prima che gli squilibri si cristallizzino. Squilibrio demografico e occupazione La fotografia scattata dall’Inapp davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sugli effetti economici e sociali della transizione demografica è nitida e impietosa: nell’arco dei . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: italia - corto
Mussolini censurato dalla Russia: in Italia il dissenso va in corto circuito
Italia Due. . SPETTACOLO. L’ATTRICE DI POLLA, ARINA PETRILLO, NEL CORTO “NANCY” - facebook.com Vai su Facebook
Un suo brano è colonna sonora del corto (Im)perfetta, che lancia un forte messaggio di autenticità - X Vai su X
Le aziende italiane che adottano la settimana corta di lavoro; Boom di richieste: le imprese italiane vogliono lavoratori extra Ue; Fuga verso la pensione, il caso Campania: oltre 200mila in uscita. Effetto domino sulle aziende.
Incidenti sul lavoro a Roma, il direttore regionale dell'Ispettorato: «Operai non formati e non informati dalle ditte. E così il rischio aumenta» - Parla Stefano Marconi: «Il personale non conosce i requisiti minimi, le dotazioni obbligatorie e i rischi che corre. Da roma.corriere.it
Grave incidente sul lavoro a Donoratico, Tenerini ( Forza Italia): “Serve un impegno concreto per la sicurezza nei luoghi di lavoro” - Grave incidente sul lavoro a Donoratico, Tenerini ( Forza Italia): "Serve un impegno concreto per la sicurezza nei luoghi di lavoro" ... livornopress.it scrive