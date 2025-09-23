Itaca Formello 2025 dove le idee si mettono alla prova

Formello, 23 settembre 2025 – Al Palazzo Chigi di Formello, cuore antico del borgo, Itaca è tornata per tre giorni a fare ciò che promette nel nome: trasformare il viaggio in un metodo di confronto. Dal 19 al 21 settembre 2025 amministratori, ministri, parlamentari, studiosi e professionisti hanno attraversato lo stesso palco con un obiettivo semplice e ambizioso: illuminare i nodi che decideranno il prossimo ciclo di politiche pubbliche, dal Lazio all’Italia. È un format cresciuto negli anni e radicato nella comunità locale, ma con un respiro nazionale: fin dall’apertura, il filo rosso è stato la scelta di mettere al centro le competenze, e non le appartenenze, come ha rimarcato l’organizzatore Giuseppe Emanuele Cangemi definendo Itaca “un viaggio politico”, non partitico, che cerca punti di contatto più che bandierine. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it