Ita | effettuato il volo dimostrativo con cani di grossa taglia in cabina

Ita Airways rende noto di aver effettuato martedì il primo volo dimostrativo di linea, da Milano Linate a Roma Fiumicino, trasportando in cabina due cani di grossa taglia senza utilizzo del trasportino, che "hanno comodamente viaggiato accanto ai rispettivi proprietari in posti dedicati, uno in prima e uno in ultima fila". "Questa iniziativa, pionieristica nel settore dell’aviazione commerciale italiana, arriva a seguito delle nuove disposizioni sul trasporto degli animali domestici in cabina adottate da Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con l’obiettivo di definire standard normativi, operativi e di sicurezza che permettano ai passeggeri di viaggiare insieme ai propri amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni - si legge nella nota di Ita -. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ita: effettuato il volo dimostrativo con cani di grossa taglia in cabina

In questa notizia si parla di: effettuato - volo

SolarStratos ha effettuato il volo storico durato cinque ore e nove minuti partendo dall'aeroporto di Sion, nella Svizzera sud-occidentale

Il 19 settembre 2025, tre caccia russi MiG-31 hanno effettuato un volo programmato dalla Carelia verso un aeroporto situato nella regione di Kaliningrad. Il volo si è svolto nel rigoroso rispetto delle Norme Internazionali sull’utilizzo dello spazio aereo e senza c - facebook.com Vai su Facebook

Ita: effettuato il volo dimostrativo con cani di grossa taglia in cabina; Enac e Ita Airways: oggi il primo volo con cani di grossa taglia in cabina; Cani a bordo assieme ai padroni, oggi il volo dimostrativo Milano-Roma con Honey e Moka.

Primo volo dimostrativo Ita con cani extrasize in cabina - 20 , all'aeroporto di Roma Fiumicino, il primo volo dimostrativo con cani di grossa tagli a bordo, effettuato in Italia e operato da Ita Airways, in arrivo da Milano ... Da msn.com

Cani a bordo assieme ai padroni, oggi il volo dimostrativo Milano-Roma con Honey e Moka - Due cani di media e grossa taglia hanno viaggiato con Ita Airways senza trasportino, secondo le nuove disposizioni dell'Enac. Secondo adnkronos.com