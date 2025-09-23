Ita Airways inaugura voli con animali domestici di grandi dimensioni in cabina

Corrieretoscano.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ITA Airways ha compiuto oggi un passo storico nel trasporto aereo, effettuando il primo volo dimostrativo da Milano Linate a Roma Fiumicino con due cani di grossa taglia a bordo senza trasportino. Gli animali hanno viaggiato comodamente accanto ai loro proprietari, occupando posti dedicati in prima e ultima fila. L’iniziativa arriva in seguito alle nuove disposizioni Enac  sul trasporto degli animali domestici in cabina, pensate per garantire sicurezza, standard operativi chiari e una maggiore inclusività. Grazie a queste norme, i passeggeri potranno viaggiare accanto ai propri amici a quattro zampe di taglia media o grande, senza sacrificare comfort e sicurezza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: airways - inaugura

Cani fino a 25 kg in cabina: ITA Airways inaugura il volo “pet friendly”

Cani fino a 25 kg in cabina: ITA Airways inaugura il volo “pet friendly”; ITA Airways inaugura il volo diretto Roma-Bangkok; ITA Airways inaugura il volo diretto Roma-Tripoli.

ita airways inaugura voliCani di grossa taglia in cabina: il primo volo Ita Airways da Milano a Roma - Con le nuove regole Enac sarà possibile portare due animali oltre i 10 chili a bordo di ogni aereo, senza trasportino ... Come scrive msn.com

Moka spicca il volo, il primo cane "grande" in cabina con i padroni - ITA Airways apre ai cani di media e grossa taglia in cabina sui voli nazionali, senza obbligo di trasportino. Riporta tio.ch

Cerca Video su questo argomento: Ita Airways Inaugura Voli