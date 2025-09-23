Ita Airways inaugura voli con animali domestici di grandi dimensioni in cabina

ITA Airways ha compiuto oggi un passo storico nel trasporto aereo, effettuando il primo volo dimostrativo da Milano Linate a Roma Fiumicino con due cani di grossa taglia a bordo senza trasportino. Gli animali hanno viaggiato comodamente accanto ai loro proprietari, occupando posti dedicati in prima e ultima fila. L’iniziativa arriva in seguito alle nuove disposizioni Enac sul trasporto degli animali domestici in cabina, pensate per garantire sicurezza, standard operativi chiari e una maggiore inclusività. Grazie a queste norme, i passeggeri potranno viaggiare accanto ai propri amici a quattro zampe di taglia media o grande, senza sacrificare comfort e sicurezza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it