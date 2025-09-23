IT | Welcome To Derry Pennywise semina morte e terrore nel nuovo trailer

Movieplayer.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriverà il 27 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, la nuova serie ispirata alle opere di Stephen King e online è stato condiviso un trailer ricco di anticipazioni. Online è stato condiviso il nuovo trailer della serie IT: Welcome To Derry, il progetto targato HBO e Sky Exclusive che è stata prodotta da Warner Bros Television ed è ispirata al celebre romanzo scritto da Stephen King nel 1986. Sky ha inoltre pubblicato due nuove immagini promozionali, una dedicata a Pennywise e l'altra al Club dei Perdenti, i giovani che cercheranno di sconfiggere il temibile villain. Cosa mostra il trailer della serie Nelle nuove immagini di IT: Welcome to Derry, serie la cui prima stagione sarà composta da otto episodi in arrivo dal 27 ottobre, si vede quello che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

it welcome to derry pennywise semina morte e terrore nel nuovo trailer

© Movieplayer.it - IT: Welcome To Derry, Pennywise semina morte e terrore nel nuovo trailer

In questa notizia si parla di: welcome - derry

Derry City-Cork City (venerdì 08 agosto 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Welcome to derry: il film horror più atteso del 2025

It: Welcome to Derry, il trailer della nuova serie horror tratta dal celebre romanzo di Stephen King

IT: Welcome to Derry, il trailer della serie HBO e Sky Esclusive tratta da Stephen King; It: Welcome to Derry dal 27 ottobre su Sky: il trailer definitivo della nuova serie da Stephen King; Welcome to Derry: Il trailer ufficiale italiano della serie tv ambientata prima di IT.

IT: Welcome to Derry, il trailer ufficiale - Rilasciati oggi il trailer ufficiale e la key art di IT: Welcome to Derry, l’attesissima serie drammatica targata HBO e Sky Exclusive, ... Come scrive cinefilos.it

“IT: Welcome to Derry”, la serie prequel di “IT” è su Sky e Now. Il trailer - Ambientata nell'universo di “IT” di Stephen King, la serie in nove episodi “IT: Welcome to Derry” espande la visione cinematografica creata dal regista Andy Muschietti nei suoi precedenti ... Si legge su sorrisi.com

Cerca Video su questo argomento: It Welcome To Derry