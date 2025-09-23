IT | Welcome To Derry Pennywise semina morte e terrore nel nuovo trailer
Arriverà il 27 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, la nuova serie ispirata alle opere di Stephen King e online è stato condiviso un trailer ricco di anticipazioni. Online è stato condiviso il nuovo trailer della serie IT: Welcome To Derry, il progetto targato HBO e Sky Exclusive che è stata prodotta da Warner Bros Television ed è ispirata al celebre romanzo scritto da Stephen King nel 1986. Sky ha inoltre pubblicato due nuove immagini promozionali, una dedicata a Pennywise e l'altra al Club dei Perdenti, i giovani che cercheranno di sconfiggere il temibile villain. Cosa mostra il trailer della serie Nelle nuove immagini di IT: Welcome to Derry, serie la cui prima stagione sarà composta da otto episodi in arrivo dal 27 ottobre, si vede quello che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: welcome - derry
Derry City-Cork City (venerdì 08 agosto 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Welcome to derry: il film horror più atteso del 2025
It: Welcome to Derry, il trailer della nuova serie horror tratta dal celebre romanzo di Stephen King
Primo poster in cui compare Bill Skarsgard nei panni di Pennywise nella serie prequel di IT “Welcome to Derry”. - X Vai su X
Ecco la data di uscita della serie #WelcomeToDerry in arrivo su #Sky e #NOW - facebook.com Vai su Facebook
IT: Welcome to Derry, il trailer della serie HBO e Sky Esclusive tratta da Stephen King; It: Welcome to Derry dal 27 ottobre su Sky: il trailer definitivo della nuova serie da Stephen King; Welcome to Derry: Il trailer ufficiale italiano della serie tv ambientata prima di IT.
IT: Welcome to Derry, il trailer ufficiale - Rilasciati oggi il trailer ufficiale e la key art di IT: Welcome to Derry, l’attesissima serie drammatica targata HBO e Sky Exclusive, ... Come scrive cinefilos.it
“IT: Welcome to Derry”, la serie prequel di “IT” è su Sky e Now. Il trailer - Ambientata nell'universo di “IT” di Stephen King, la serie in nove episodi “IT: Welcome to Derry” espande la visione cinematografica creata dal regista Andy Muschietti nei suoi precedenti ... Si legge su sorrisi.com