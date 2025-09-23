IT | Welcome to Derry il trailer ufficiale
Rilasciati oggi il trailer ufficiale e la key art di IT: Welcome to Derry, l’attesissima serie drammatica targata HBO e Sky Exclusive, prodotta da Warner Bros. Television e ispirata a IT, il celebre romanzo del 1986 di Stephen King, maestro indiscusso dell’horror contemporaneo. La serie in otto episodi, uno a settimana, debutterà il 27 ottobre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. IT: Welcome to Derry è stata sviluppata per la televisione dai registi Andy Muschietti e Barbara Muschietti (“ IT “, “ IT – Capitolo Due “, “ The Flash ”) e Jason Fuchs (“IT – Capitolo Due”, “Wonder Woman”, “Argylle”). 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: welcome - derry
Derry City-Cork City (venerdì 08 agosto 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Welcome to derry: il film horror più atteso del 2025
It: Welcome to Derry, il trailer della nuova serie horror tratta dal celebre romanzo di Stephen King
Ecco la data di uscita della serie #WelcomeToDerry in arrivo su #Sky e #NOW - facebook.com Vai su Facebook
Welcome To Derry: HBO Max annuncia la data di uscita della serie prequel di IT - X Vai su X
IT: Welcome to Derry, il trailer della serie HBO Sky e Esclusive tratta da Stephen King; “IT: Welcome to Derry”, la serie prequel di IT è su Sky e Now. Il trailer; IT: Welcome to Derry, Il Trailer Ufficiale - HD - Serie TV (2025).
IT: Welcome to Derry, l’attesissima serie prequel ha finalmente una data d’uscita [VIDEO] - Un inquietante teaser ha finalmente svelato la data d'uscita ufficiale dell'attesissima serie IT: Welcome to Derry ... Come scrive bestmovie.it
It: Welcome to Derry Trailer Offers Chilling Look at Prequel Series - Set to be unleashed on October 26th, here's the trailer for Andy Muschietti & Barbara Muschietti and Jason Fuchs' It: Welcome to Derry. Riporta bleedingcool.com