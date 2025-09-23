Isso ciclista investito alla rotonda | è gravissimo
Ha 55 anni e le sue condizioni sono gravissime: è il ciclista che nella mattina di martedì 23 settembre è stato investito ad Isso, nella Bassa Bergamasca. L’uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito, in prossimità di una rotonda, lungo la strada provinciale 103. Le condizioni dell’uomo sono subito apparse gravi ed è stato inviato sul posto un elisoccorso per il trasporto del ferito in ospedale. Seguono aggiornamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: isso - ciclista
Investito sulla strada provinciale a Isso, gravissimo ciclista 55enne; Isso, ciclista 55enne investito sulla provinciale: è gravissimo.
Isso, ciclista di 55 anni investito: è grave, portato in ospedale con l'elisoccorso - Un ciclista di 55 anni è stato investito, in prossimità di una rotonda, lungo la strada provinciale 103. Come scrive bergamo.corriere.it
Investito sulla strada provinciale a Isso, gravissimo ciclista 55enne - Gravissimo incidente sulla rotonda di congiunzione tra la Provinciale 11 e la 103 in territorio di Isso, nella Bassa Bergamasca. Riporta ecodibergamo.it