Isso ciclista investito alla rotonda | è gravissimo

Ha 55 anni e le sue condizioni sono gravissime: è il ciclista che nella mattina di martedì 23 settembre è stato investito ad Isso, nella Bassa Bergamasca. L’uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito, in prossimità di una rotonda, lungo la strada provinciale 103. Le condizioni dell’uomo sono subito apparse gravi ed è stato inviato sul posto un elisoccorso per il trasporto del ferito in ospedale. Seguono aggiornamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

