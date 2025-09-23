Israele via dai mondiali di calcio Francesca Albanese terremota il girone dell’Italia Missiva a Fifa e Uefa degli esperti Onu sulla Palestina | Dovete escludere la squadra

Francesca Albanese e gli altri sette relatori speciali dell’Onu sulla Palestina hanno chiesto martedì 23 settembre alla Fifa e all’Uefa di sospendere da ogni tipo di competizione la squadra di calcio di Israele, escludendola fin da subito dalle qualificazioni ai mondiali di calcio. In una missiva a loro rivolta, Albanese e i suoi colleghi infatti hanno scritto che «le organizzazioni internazionali private, come le associazioni sportive internazionali quali la FIFA e la UEFA, sono vincolate dal diritto internazionale in materia di diritti umani in conformità con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani», e «le squadre nazionali che rappresentano Stati che commettono gravi violazioni dei diritti umani possono e devono essere sospese, come è già successo in passato». 🔗 Leggi su Open.online

La Spagna: "Se ci sarà Israele non parteciperemo ai Mondiali". Be', se è per questo neanche noi. [@MisterDonnie13] - X Vai su X

La spagna è pronta a rinunciare ai mondiali 2026 se parteciperà lo stato occupante e genocida d'Israele. Una scelta coraggiosa che nessun altro per il momento sta facendo. Free palestine - facebook.com Vai su Facebook

L’Italia ha battuto 5-4 Israele nelle qualificazioni per i Mondiali di calcio - La partita si è giocata in Ungheria (da due anni Israele gioca in campo neutr ... ilpost.it scrive