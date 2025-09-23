Israele i carri armati sono quasi nel centro di Gaza City

Annuncio storico di Macron alle Nazioni Unite: "Riconosciamo la Palestina". Tajani: "La soluzione a due Stati è l'unica praticabile". Netanyahu: "Combatteremo gli appelli per uno Stato palestinese". Israele, i carri armati sono quasi nel centro di Gaza City

