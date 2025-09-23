Israele i carri armati sono quasi nel centro di Gaza City

Tgcom24.mediaset.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annuncio storico di Macron alle Nazioni Unite: "Riconosciamo la Palestina". Tajani: "La soluzione a due Stati è l'unica praticabile". Netanyahu: "Combatteremo gli appelli per uno Stato palestinese". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

israele i carri armati sono quasi nel centro di gaza city

© Tgcom24.mediaset.it - Israele, i carri armati sono quasi nel centro di Gaza City

In questa notizia si parla di: israele - carri

Gaza, Israele sposta carri armati al confine della Striscia per dare inizio al piano di occupazione, Anp: “Continua politica del genocidio” - VIDEO

Berlino vieta l’export di armi a Israele? E l’azienda tedesca di carri armati pensa di spostare la produzione in Usa

Israele news, Katz approva il piano di occupazione di Gaza: “I carri di Gideon B”. Richiamati 60 mila riservisti

Guerra Gaza, media: Tank di Israele avanzano a 3 km da centro di Gaza City. LIVE; Israele, i carri armati sono quasi nel centro di Gaza City | Annuncio storico di Macron all'Onu: Riconosciamo la Palestina; L'esercito di Israele è entrato a Gaza City. Onu: in atto un genocidio.

israele carri armati sonoQuali Paesi danno più armi a Israele? Ecco dov’è l’Italia - Il sostegno a Israele non passa soltanto per la politica e i rapporti commerciali, ma anche e soprattutto per la diretta fornitura di armi a Tel Aviv. Scrive money.it

israele carri armati sonoI carri armati di Israele sono entrati a Gaza City - A riferirlo sono i media locali: impiegati aerei di guerra, artiglieria e droni. Scrive giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Carri Armati Sono