Israele fuori dai mondiali | si o no? La decisione che può far implodere il calcio

Martedì prossimo potrebbe diventare una data storica per il calcio europeo, quel giorno infatti l'Uefa potrebbe mettere ai voti la proposta del Qatar di escludere le squadre israeliane da tutte le competizioni Dopo la Russia potrebbe ora toccare alla nazionale israeliana. La situazione geopolitica in perenne movimento sta stravolgendo anche il mondo dello sport e del calcio in particolare. Dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina infatti la nazionale russa del calcio è stata esclusa da tutte le competizioni ufficiali di FIFA e UEFA, mentre gli atleti delle altre discipline hanno continuato a gareggiare senza bandiera e inno nazionale.

