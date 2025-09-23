(Adnkronos) – Diversi esperti nominati dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite hanno chiesto l’esclusione di Israele dagli eventi calcistici internazionali in una dichiarazione pubblicata oggi, martedì 23 settembre. Il Consiglio ha invitato la Fifa e la Uefa, gli organi di governo del calcio mondiale ed europeo, ad adottare le misure appropriate come . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Israele fuori da competizioni Uefa e Fifa? Esperti dell’Onu chiedono esclusione