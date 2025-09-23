israele escluso dal ttg sadegholvaad nel mirino dei media dello stato ebraico

di Andrea Oliva "Israele espulso da una delle fiere del turismo più importanti al mondo. Decisione anti-israeliana in Italia". Come prevedibile, la notizia della richiesta di Comune e Regione a Ieg, società di gestione della Fiera riminese, è arrivata a fare rumore fino in Israele. A riportarla, in questo caso, è il principale portale web di notizie nel Paese, ‘ynet’. Ma le modalità con cui la notizia è stata data non sono piaciute affatto al sindaco riminese Jamil Sadegholvaad. Nelle prime righe si ripercorre la vicenda spiegando che "la società di gestione della fiera del turismo Ttg di Rimini ha annunciato che lo stand israeliano non potrà operare quest’anno perché non soddisfa i requisiti di partecipazione" salvo poi puntualizzare: "Il sindaco, nato in Iran, ha sottolineato che la guerra a Gaza e il timore di proteste sono stati tra i fattori che hanno portato a questa decisione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

