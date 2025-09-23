Israele esclusa dal Ttg Legacoop si schiera con Sadegholvaad e De Pascale | Gli amministratori locali non restino neutrali

Sono stati giorni di polemiche dopo la decisione di Ieg di escludere dalla fiera del turismo (Ttg) Israele. Un parere negativo sulla scelta proposta dal presidente De Pascale e dal sindaco Sadegholvaad è arrivato anche dalla ministra del Daniela Santanchè, oltre che da alcuni esponenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

