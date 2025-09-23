Israele accusa | La Flotilla di Hamas non consegna i viveri
"Servono Hamas e non la popolazione di Gaza", l'ultimo avvertimento di Tel Aviv L'Identità.
Global Sumud Flotilla, Israele chiede di lasciare a loro gli aiuti umanitari. La replica: “Fa parte del blocco illegale a Gaza” - Gli attivisti del Global Movement to Gaza contro Israele: "Non è una neutra esigenza logistica ma ostruzione deliberata degli aiuti" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Israele alla Flotilla: 'Ci dia gli aiuti a noi e li porteremo a Gaza' - "Questa flottiglia, organizzata da Hamas, è destinata a servire Hamas". Secondo ansa.it