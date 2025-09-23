Isla Johnston nei panni di Giovanna d’Arco nel biopic di Baz Luhrmann
annuncio del nuovo biopic su joan of arc diretto da baz luhrmann. Il regista di fama internazionale Baz Luhrmann, noto per opere come Elvis, Romeo + Juliet e Moulin Rouge!, sta attualmente lavorando a un nuovo progetto cinematografico dedicato alla vita di Joan of Arc. Si tratta di un biopic prodotto dalla Warner Bros., scritto in collaborazione con la sceneggiatrice e drammaturga Ava Pickett. La produzione si distingue per l’approccio innovativo e lo stile visivo caratteristico del regista, che promette di offrire una narrazione coinvolgente e originale sulla figura storica. cast e protagonista: chi sarà Joan of Arc?. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: isla - johnston
Isla Johnston in trattative per essere Giovanna d’Arco per Baz Luhrmann
Isla Johnston protagonista come Giovanna d’Arco nel film di Baz Luhrmann
Isla Johnston in trattative per interpretare Giovanna d’Arco nel film di Baz Luhrmann.