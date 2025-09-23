annuncio del nuovo biopic su joan of arc diretto da baz luhrmann. Il regista di fama internazionale Baz Luhrmann, noto per opere come Elvis, Romeo + Juliet e Moulin Rouge!, sta attualmente lavorando a un nuovo progetto cinematografico dedicato alla vita di Joan of Arc. Si tratta di un biopic prodotto dalla Warner Bros., scritto in collaborazione con la sceneggiatrice e drammaturga Ava Pickett. La produzione si distingue per l’approccio innovativo e lo stile visivo caratteristico del regista, che promette di offrire una narrazione coinvolgente e originale sulla figura storica. cast e protagonista: chi sarà Joan of Arc?. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Isla Johnston nei panni di Giovanna d’Arco nel biopic di Baz Luhrmann