Ischia nubifragio e tempesta di fulmini | strade allagate e auto dei carabinieri trascinate dall’acqua

ISCHIA (NAPOLI) 23 SETTEMBRE 2025 – Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina sull’isola d’Ischia poco dopo le 8:30. In meno di un’ora è caduta una quantità eccezionale di pioggia, accompagnata da una tempesta di fulmini. Le precipitazioni hanno causato allagamenti diffusi, strade impraticabili, auto sommerse e decine di richieste di soccorso ai vigili del fuoco. Diversi comuni isolani hanno diramato avvisi alla popolazione invitando a restare in casa, sospendere le attività all’aperto ed evitare spostamenti se non strettamente necessari. Particolarmente colpita la località Monterone, nel comune di Forio, dove il nubifragio ha creato un vero e proprio corso d’acqua che ha trascinato per alcuni metri due auto di servizio della Stazione dei Carabinieri di Forio, una Fiat Tipo e una Fiat Panda. 🔗 Leggi su Primacampania.it

