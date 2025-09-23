Ischia nella morsa del maltempo | evacuate due scuole e un asilo

Forio finisce sott'acqua, il Comune invita i cittadini e non uscire di casa

Allerta rossa in Calabria e Sardegna. Danni per milioni di euro alle Eolie - Disposto l'innalzamento del livello della diga di Maccheronis nel nuorese.

Napoli travolta dall'acqua, nubifragio a Ischia. Evacuate due scuole e il municipio. Spazzate via le auto dei carabinieri - Bomba d'acqua sul Golfo di Napoli, auto dei carabinieri trascinate via dal violento temporale a Forio d'Ischia. Secondo affaritaliani.it

Maltempo, paura a Forio d’Ischia per una bomba d’acqua: evacuate d’urgenza due scuole e un asilo - Una violenta bomba d'acqua ha colpito il Golfo di Napoli, causando gravi disagi a Forio d'Ischia dove il maltempo ha trascinato via due automobili dell'Arma dei Carabinieri e costretto le autorità a e ... Segnala orizzontescuola.it