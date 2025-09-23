Ischia finisce sott’acqua | strade allagate e auto sommerse per un nubifragio – Il video
L’Italia è ancora sotto scacco del maltempo. Dopo le piogge torrenziali che hanno colpito tutta la penisola il 22 settembre, anche la giornata successiva sta facendo registrare disagi ed emergenze su molte regioni. Un violento nubifragio si è abbattuto su Ischia poco dopo le 8.30. L’intensità delle precipitazioni ha provocato allagamenti in tutta l’isola rendendo le strade impraticabili e sommergendo le auto. Diversi comuni isolani stanno emanando avvisi alla popolazione consigliando ai cittadini di mettersi al riparo e sospendere ogni attività all’esterno, evitando spostamenti a piedi o in auto se non strettamente necessari. 🔗 Leggi su Open.online
