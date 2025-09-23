Ischia bomba d’acqua paralizza l’isola | evacuato un asilo strade invase dagli allagamenti |VIDEO

Ildifforme.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Forio intanto ha disposto per oggi la chiusura degli uffici comunali, così come degli impianti sportivi, dei parchi e dei cimiteri. In tutti e sei i Comuni sono state mobilitate le squadre di soccorso e i vigili del fuoco per cercare di tenere la situazione sotto controllo e intervenire nella situazioni più complesse L'articolo Ischia, bomba d’acqua paralizza l’isola: evacuato un asilo, strade invase dagli allagamenti VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ischia bomba d8217acqua paralizza l8217isola evacuato un asilo strade invase dagli allagamenti video

© Ildifforme.it - Ischia, bomba d’acqua paralizza l’isola: evacuato un asilo, strade invase dagli allagamenti |VIDEO

In questa notizia si parla di: ischia - bomba

Maltempo, paura a Forio d’Ischia per una bomba d’acqua: evacuate d’urgenza due scuole e un asilo

Bomba d'acqua a Ischia: auto dei carabinieri trascinate via, evacuate due scuole e un asilo

Cerca Video su questo argomento: Ischia Bomba D8217acqua Paralizza