Il sindaco di Forio intanto ha disposto per oggi la chiusura degli uffici comunali, così come degli impianti sportivi, dei parchi e dei cimiteri. In tutti e sei i Comuni sono state mobilitate le squadre di soccorso e i vigili del fuoco per cercare di tenere la situazione sotto controllo e intervenire nella situazioni più complesse L'articolo Ischia, bomba d’acqua paralizza l’isola: evacuato un asilo, strade invase dagli allagamenti VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ischia, bomba d’acqua paralizza l’isola: evacuato un asilo, strade invase dagli allagamenti |VIDEO