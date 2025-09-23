Isabella Rossellini domani a Tornerà la primavera per gli 80 anni di Roma città aperta di Roberto Rossellini al Teatro Quirino

Mercoledì 24 settembre ore 21.00 TEATRO QUIRINO – VITTORIO GASSMAN “TORNERÀ LA PRIMAVERA” PER GLI 80 ANNI DI ROMA CITTA’ APERTA DI ROBERTO ROSSELLINI   Mercoledì 24 settembre serata al Teatro Quirino – Vittorio Gassman con proiezione della pellicola restaurata, alla presenza di Isabella Rossellini, Alessandro Rossellini, Benedetta Porcaroli, Steve Della Casa, Lidia Vitale, Stefano Fresi e altri personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo La  Onni srl, in collaborazione con la  Famiglia Rossellini,  ha il piacere di annunciare il progetto  TORNERA’ LA PRIMAVERA  in occasione degli  80 anni  di  Roma Città Aperta  di  Roberto Rossellini  che prevede   proiezioni speciali ed inedite visite guidate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

