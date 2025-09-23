Isabella Rossellini domani a Tornerà la primavera per gli 80 anni di Roma città aperta di Roberto Rossellini al Teatro Quirino

Mercoledì 24 settembre ore 21.00 TEATRO QUIRINO – VITTORIO GASSMAN “TORNERÀ LA PRIMAVERA” PER GLI 80 ANNI DI ROMA CITTA’ APERTA DI ROBERTO ROSSELLINI Mercoledì 24 settembre serata al Teatro Quirino – Vittorio Gassman con proiezione della pellicola restaurata, alla presenza di Isabella Rossellini, Alessandro Rossellini, Benedetta Porcaroli, Steve Della Casa, Lidia Vitale, Stefano Fresi e altri personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo La Onni srl, in collaborazione con la Famiglia Rossellini, ha il piacere di annunciare il progetto TORNERA’ LA PRIMAVERA in occasione degli 80 anni di Roma Città Aperta di Roberto Rossellini che prevede proiezioni speciali ed inedite visite guidate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

