Irpinia Express | il treno storico viaggia verso Montemarano per il Festival dell’Aglianico
Domenica 28 settembre, il fascino del viaggio lento incontra la tradizione enogastronomica con una nuova tappa di Irpinia Express, il treno storico del paesaggio. Questa volta la destinazione è Montemarano, in occasione della 41ª edizione del Festival dell’Aglianico, una delle manifestazioni più. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: irpinia - express
Irpinia Express fa tappa a Rocca San Felice
Irpinia Express riparte il 27 luglio: direzione Castelfranci
Irpinia Express, viaggio alla scoperta di Lapio
Continua il lento viaggio di Irpiniaexpress, un ricco programma autunnale, tra tradizione, enogastronomia e storia. Ecco le quattro domeniche di ottobre, nella sezione eventi saranno pubblicati i programmi di tutte le singole giornate *** Domenica 26 ottobre i - facebook.com Vai su Facebook
Irpinia Express, in visita a Montemarano; I viaggi in treno storico dell’Irpinia Express a Settembre 2025 tra i borghi più belli dell’Irpinia; Un viaggio nel tempo con l’Irpinia Express: info e prezzi del treno storico.
Dall’archeotreno al Pietrarsa express: al via la stagione dei treni storici in Campania - Ai nastri di partenza il programma dei treni storici che nel 2025 torneranno a percorrere le più affascinanti linee ferroviarie della Campania. Lo riporta napoli.repubblica.it
Viaggio a bordo dei treni storici, la Campania come non l’hai mai vista - La Campania, con il suo straordinario patrimonio storico e paesaggistico, offre da marzo un’opportunità unica per gli amanti del turismo ferroviario: viaggiare a bordo di autentici treni d’epoca ... Segnala siviaggia.it