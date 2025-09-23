Irpinia Express | il treno storico viaggia verso Montemarano per il Festival dell’Aglianico

Avellinotoday.it | 23 set 2025

Domenica 28 settembre, il fascino del viaggio lento incontra la tradizione enogastronomica con una nuova tappa di Irpinia Express, il treno storico del paesaggio. Questa volta la destinazione è Montemarano, in occasione della 41ª edizione del Festival dellAglianico, una delle manifestazioni più. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

irpinia - express

