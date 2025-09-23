Iran Khamenei non ci sta | Non cederemo a pressioni per fermare l’arricchimento dell’uranio Trump? Riceverà uno schiaffo in faccia
L’Iran non cederà a pressioni per interrompere le proprie attività nucleari. Lo ha dichiarato oggi il leader supremo Ali Khamenei, sottolineando che il Paese continuerà l’arricchimento dell’uranio e altri programmi strategici. «L’americano ha fatto pressione sull’Iran, dicendo che il Paese dovrebbe fermare completamente l’arricchimento e distruggere i propri successi tecnologici, ma riceverà uno schiaffo in faccia », ha detto Khamenei, citato dalla televisione di Stato. La dichiarazione arriva dopo che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato il ripristino delle sanzioni contro Teheran tre giorni fa. 🔗 Leggi su Open.online
