L'Italia si risveglia sotto le macerie di una giornata di caos. Stazioni prese d'assalto, strade e autostrade paralizzate, lancio di pietre, feriti tra le forze dell'ordine, con Milano in particolare trasformata in un teatro di guerriglia urbana. La politica segue con attenzione la giornata, ma il quadro restituisce una netta spaccatura: da una parte il centrodestra che condanna con parole dure e chiede giustizia; dall'altra un centrosinistra in difficoltà, diviso tra la condanna della violenza e la difesa di una piazza che sente "propria". Durissimo il giudizio della premier Giorgia Meloni: "Sedicenti pacifisti che devastano la stazione e generano scontri con le Forze dell'Ordine.

Ira della Meloni: "Solo teppisti". Conte choc: "È un segnale"