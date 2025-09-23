Ira della Meloni | Solo teppisti Conte choc | È un segnale
L'Italia si risveglia sotto le macerie di una giornata di caos. Stazioni prese d'assalto, strade e autostrade paralizzate, lancio di pietre, feriti tra le forze dell'ordine, con Milano in particolare trasformata in un teatro di guerriglia urbana. La politica segue con attenzione la giornata, ma il quadro restituisce una netta spaccatura: da una parte il centrodestra che condanna con parole dure e chiede giustizia; dall'altra un centrosinistra in difficoltà, diviso tra la condanna della violenza e la difesa di una piazza che sente "propria". Durissimo il giudizio della premier Giorgia Meloni: "Sedicenti pacifisti che devastano la stazione e generano scontri con le Forze dell'Ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: meloni - teppisti
Sciopero per Gaza: scontri a Milano (stazione bloccata), Bologna (autostrada invasa) e Roma. Meloni: “Immagini indegne di teppisti”
Mentre i teppisti sfasciano Milano, il Pd attacca Meloni: l'ultima pagliacciata
meloni - Search - X Vai su X
Oggi una marea di persone in tutta Italia hanno scioperato e manifestato pacificamente per Gaza. Il Governo italiano invece continua a bloccare le sanzioni al governo israeliano e non riconosce lo Stato di Palestina. Ma mentre Meloni tace, l’Italia no. Anzi, Mel - facebook.com Vai su Facebook
Ira di Meloni, 'a Milano violenze indegne'. Scontro con Pd e M5s.
Ira della Meloni: "Solo teppisti". Conte choc: "È un segnale" - Stazioni prese d'assalto, strade e autostrade paralizzate, lancio di pietre, feriti tra le forze dell'ordine, con Milano in particolare ... Riporta ilgiornale.it
Ira di Meloni, 'a Milano violenze indegne'. Scontro con Pd e M5s - Meloni esprime solidarietà alle forze dell'ordine e chiede che anche gli altri partiti "condannino" quanto accaduto. Lo riporta ansa.it