Dalla spiaggia di Cesena al Lago Pontini, fino al Delfinario di Cattolica, oltre a una giornata di ippoterapia a Sogliano al Rubicone, le case residenza per anziani hanno trasformato l'estate in occasioni di movimento e relazioni. Nella provincia di Forlì-Cesena l'estate de Il Cigno Cooperativa Sociale ha preso forma attraverso uscite su misura. A Cesena, gli ospiti della casa Residenza Anziani La Meridiana hanno trascorso ore di relax al mare, vivendo la spiaggia in sicurezza: un efficace antidoto alla sedentarietà. Più nell'entroterra, La Casa Insieme di Mercato Saraceno ha puntato su scenari di quiete.

© Ilrestodelcarlino.it - Ippoterapia, mare, lago e delfinario: le gite estive degli ospiti delle Rsa